第79屆威尼斯影展於台灣時間1日凌晨開幕典禮，身為本屆評審團主席的61歲影后茱莉安摩爾（Julianne Moore），以一席黑色透視禮服，現身於電影《白噪音》首映紅毯上，在強光底下甚至可見整雙美腿，也似乎締造了本屆紅毯的一種「透視」潮流，甚至有女模只遮重點部位亮相，大方展現玲瓏曲線。

茱莉安摩爾身上的VALENTINO禮服，透紗的材質使其身體曲線若隱若現。（路透）

茱蒂·透納·史密斯以Gucci淡粉色透視連衣裙搭配白色長靴，出席記者會。（美聯社）

茱莉安摩爾此次選穿VALENTINO尚未曝光的2023春夏禮服，黑色透紗布料打底，隨著燈光與角度使得身體線條若隱若現，點綴於披風、禮服上的閃亮綴飾，則隨著走動的腳步、與攝影機的燈光閃耀動人，再卡地亞（Cartier）珠寶點綴更顯霸氣。

茱蒂·透納·史密斯以Gucci黑色禮服搭配同牌高級珠寶，出席《白噪音》首映紅毯。（美聯社）

而在電影《白噪音》飾演要角的茱蒂·透納·史密斯 (Jodie Turner-Smith) ，則以「透視」作為本日紅毯的主軸，先於首映前的記者會上以Gucci淡粉色純蕾絲連衣裙現身，在紅毯上則換上以Gucci黑色禮服亮相，裙擺的薄紗設計搭配胸前深V造型，使整體造型火辣許多，而點綴於裙身的珠飾與Gucci高級珠寶相互呼應。

特寶拉・圖朗妮以Roberto Cavalli亮相威尼斯影展。（摘自特寶拉・圖朗妮 IG）

賴求華以Armani Privé禮服亮相威尼斯影展，上身僅以珠鏈遮點引發討論。（摘自賴求華IG）

另外，35歲模特寶拉‧圖朗妮（Paola Turani）以及在大陸人氣很高的27歲義大利女模賴求華（Greta Ferro），也不約而同地以透視裝亮相，其中有「阿瑪尼先生最寵愛的女孩」的Greta Ferro，自然也是以Armani Privé禮服亮相，下身黑色法蘭絨的莊重裙襬，上身以薄紗打底，巧妙地以黑色珠鏈將胸前遮住的清涼形成強烈對比。