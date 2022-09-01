藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，樂於展現自己的她還斜槓當起Youtuber，犀利發言讓她成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，薔薔近期飛到國外，聊起她觀察的台灣男生，認為：「大部份台灣男生缺少自我主張」。

薔薔近日發文直白透露：「在台灣我不是那麼喜歡談戀愛，因為普遍台灣當地男生已經沒辦法給我戀愛的感覺，或我需要的那種男人味」，她解釋不是台灣男生不好，認為台灣男生當朋友真的很好，很隨和很有空配合度高，但真的只限於當朋友。就她觀察經驗得出「大部分的台灣男生缺少自我主張及勇氣表現和接受新觀念的開放心態 ，某部分又常太自以為是導致很多限制而不灑脫，大家表現一致過於主流制式」如果遇到和自己認知比較不一樣的女性，就會產生沒自信或直接否定的態度，很難達成共識一同前進。

也有一派男生認為自己懂很多，不再接納新事物，薔薔直言：「會比較像帶小孩要講道理給他長大的原因，就會是很可惜的事」，她認為自己喜歡出國的原因，是可以沈浸在超浪漫或超瘋狂模式中，外國人懂尊重也比較不那麼拘束，「我同時也會認識很多在國外的台灣獨立女性男性，自己辦個簽證就來到遙遠截然不同的城市自力更生，我和他們一起的時候就會覺得很自在，真心的無條件付出，不求回報，沒有什麼人情壓力」。

最後薔薔預告自己要飛到德國玩，而她也真的說到做到深夜現身德國，萬名網友點讚該貼文認同她的想法。