海外旅遊逐步解封後，新人們出國辦婚禮、度蜜月的意願越來越高，而中華航空在9月起恢復峇里島直飛航班，更帶動峇里島海外婚禮詢問度。雲品國際旗下「君品Collection」表示，平均每周都有5至7組新人詢問未來至峇里島辦理婚禮的服務項目，「君品Collection」也看好國際旅遊復甦與未來的海外婚禮商機，攜手峇里島15家頂級酒店再次結盟，針對台灣新人推出2人成行最低9萬元的海外「秘密婚旅」，搶攻疫後海外婚禮與觀光商機。

雲品國際總經理丁原偉指出，婚宴消費從傳統的室內宴會廳轉變到戶外婚禮，再變革到獨特風格的場域，更將延伸到海外旅遊上，此次推出的「秘密婚旅」，將聚焦在小眾族群、高端奢華與旅行體驗等三大元素，並以旅行為主、婚禮為輔的概念，讓婚禮也能充滿樂趣，也用樂觀的態度去正面迎接新一波的觀光市場。雲品國際更針對峇里島的海外婚禮服務重新訂價與更新疫後的配套措施，雙人成行最低台幣9萬元起，即可享有證婚儀式、婚紗禮服、婚禮紀錄與頂級酒店食宿等頂級配套服務。

峇里島有近8成居民接種過2劑疫苗，有著全印尼最高的疫苗普及率，今年第一季迎來第一批國際觀光客，更於3月底開放台灣施打2劑疫苗以上的旅客入境免隔離。隨著直飛班機將復航，雲品國際所屬「君品Collection」近1個月針對海外婚禮的詢問度大增，平均每周都有5至7組新人詢問未來至峇里島辦理婚禮的服務項目。

與君品Collection合作海外婚禮宴會的15處峇里島據點，包括寶格麗(Bvlgari)、康萊德(Conrad)、四季酒店(Four seasons)、麗思卡爾頓(Ritz Carlton)、六善(Six Sense)、瑞吉酒店(St.Regis)、W酒店(W Bali)等國際頂級連鎖酒店，打造高端與細膩的婚禮企劃服務，也延攬了阿麗拉(Alila)、阿雅娜(AYALA)等度假品牌聯手，不論是舉辦婚宴、婚紗攝影等，可依照不同場域的先天條件形塑出不同的空間氛圍，持續打造沉浸式的「秘密婚旅」，讓每位新人，都能沉浸在宴會的浪漫情境氛圍中。

在「Bvlgari Resort Bali」舉辦婚禮，有一望無際的印度洋畔陪襯。（雲品國際提供）

疫情前平均每年約有上千對台灣新人選擇赴海外結婚，其中峇里島更是許多知名影星結婚的夢幻場域，根據當地飯店業者估計，來到峇里島辦理婚禮的客群中有80%是大中華地區的新人，華人對於海島婚禮的嚮往可見一般。素有「天堂島」之稱的印尼峇里島因擁有獨特海景，且全年陽光燦爛，新人不須擔心季節變化使行程受阻，過去海外婚禮的親友團成員多數在15至20人左右，在疫情後則更流行2人婚禮，且有越來越多2人私密婚禮的消費趨勢。

與君品Collection所合作的峇里島飯店婚禮採取一條龍式的服務，透過君品酒店婚禮企劃人員直接對接峇里島飯店進行各環節溝通與確認，從證婚儀式、場地及設備、攝影記錄、新婚房、賓客人數及甜品飲料等，如需頂級度假酒店燭光晚餐、精油按摩等多項服務提供，則可由消費者自費任選行程內容，讓海外婚禮不須透過專門旅行社或是婚禮顧問業者，可直接自君品Collection進行預定完成海外婚禮的預定及執行，節省交易時間跟成本之外，更由君品酒店專業的婚企團隊負責全包服務，為新人們打造5星飯店等級的夢幻婚禮。