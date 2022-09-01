隨著BA.5疫情確診人數增加，不少人又開始轉為在家用餐。台北六福萬怡酒店看準市場需求，參考家中廚具及餐具條件，推出8款快食尚DIY料理包，並附上五星食譜，不用出門揮汗如雨買菜，也省去備料的時間及力氣，只要跟著主廚的步驟，就能在家煮出一家老小都能品嘗的星級飯店料理。

快食尚DIY料理包有「三代同堂燉軟排」、「蟹黃海鮮豆腐煲」、「古法花菜蒸爐魚」、「XO醬爆松阪豬」、「酸菜豬肚薑絲湯」、「黑椒帶骨牛小排」、「豉汁客家小炒」、「北菇臘味蒸滑雞」等經典料理，無論是直接辦大桌，或是料理加菜都合適。其中「蟹黃海鮮豆腐煲」是許多人到餐廳必點的美味，透過快食尚DIY料理包，民眾將海鮮料燙熟約3分鐘，將雞蛋豆腐切成小丁備用，於鍋中加入少許油，將蟹黃醬炒香後，加入200毫升的水、蠔油、糖等調料，最後再將海鮮料及豆腐加入，收汁後再勾上一點芡，美味料理完成。

「三代同堂燉軟排」料理程序更為簡單，製作過程中已先將高湯及排骨燉煮好，民眾只要將快食尚DIY料理包帶回家，將湯品完全解凍加熱就可品嘗；若以電鍋來操作，只要於外鍋放約350毫升的水，再蒸煮約30分鐘即可上桌。快食尚DIY料理包即日起開賣，每道菜220元至440元間。