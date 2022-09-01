「毛小孩是家人，不買不賣、不離不棄」，是許多貓狗愛好者的共同觀念。不過今（1）日一名寵物火化師上網爆料，在執行火化時居然收到活貓，但公司卻要把貓再送回醫院安樂死，還說「飼主不會知情」，讓他聽了心裡非常過意不去，直說：「有點不想做了」。

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，本身職業是一名寵物火化師，早上受到家屬委託代理火化，只是沒想到箱子打開後，居然有一隻活生生的貓咪和他四目相交，還發出「喵」的叫聲，讓原PO嚇得趕緊把貓咪抱出箱子，並給貓咪補充水份。

原PO緊急聯絡業務後，對方表示會將貓咪送回醫院「補安樂死」，再帶回來讓原PO執行火化，家屬不會知道此事，業務認為，貓咪大概沒有機會救回，「就算有，家屬也不見得願意花這筆錢」。

無法拯救無辜的小生命，原PO只得忍痛看著貓咪被放上後車廂，他忍不住追問業務：「真的不能讓家屬知道嗎？」，對方解釋，會發生這樣的情況，通常有兩個原因，一種是家屬要求安樂死，但醫院施打劑量不夠；另一種則是醫院告知家屬貓咪已經往生，「不管是哪種，一旦家屬知道，一定會跟醫院沒完沒了」。

聽完業務的說法，原PO更是無法理解，認為「這是一條命，醫院不能這樣剝奪」，但苦於沒有家屬的聯絡方式，只能接受事實，而這起意外事件似乎也造成原PO心裡的陰影，直說：「我覺得已經愧對良心了，我會慎重考慮去留」。