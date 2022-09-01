民進黨基隆市長參選人蔡適應，被爆台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，台北大學表示，若接獲檢舉將進行調查。蔡適應回應，對手或許覺得他選情穩定、處於領先態勢，才故意用論文攻擊。資深媒體人黃揚明發現，蔡適應的指導教授周志龍，在指導期間及口試時間擔任考試委員，這個問題更大，跟陳明通指導林智堅可說不相上下。

黃揚明1日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，蔡適應的指導教授周志龍，在論文指導期間及口試時間，擔任考試委員，這個問題更大，跟陳明通指導林智堅可說不相上下，算是又抓到一個大官指導的立委。

黃揚明接著指出，考試委員指導立委，這本身就很荒謬，立委和考試委員在權力上是制衡，因為立委是可以監督考試院，結果考試委員卻變成老師，立委拿到博士學位當下，老師是考試委員。蔡適應的口試日期是2019年10月25日，2020年1月份他拚立委連任，在立委任內拿到一個博士學位，這是結構性問題。

黃揚明認為，不論林智堅、蔡適應，尊重學術審定結果是最好的。蔡適應不要學林智堅、不要去質疑學術倫理委員會的公平性，民進黨不要瞎挺。民進黨現在都讓蔡適應自己回應，沒有人出來瞎挺，看來民進黨學乖了。