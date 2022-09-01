惠譽評級1日表示，臺灣證券業在2021年創紀錄的高利潤，行業整體利潤在2022年上半年下降68％，盈利能力減弱和信貸風險增加，證券業今年需靠老本活下去，所幸央行升息緩慢，證券業的融資成本僅有輕微的上升壓力，這對該行業來說是最能控制的經營風險。

由於市場波動、市況不佳，股市交易量減少，資本市場活動減少，惠譽估算，台灣證券業今年上半年的盈利大幅衰退，由於未來6～12個月期間，全球進入貨幣緊縮週期，可能會進一步影響資本市場表現，證券業的盈利能力更加擠壓。

惠譽評等分析師團隊指出，儘管如此，惠譽授評的大多數證券公司，大多數保持與「BBB」類別相對應的槓桿比率，獲得足夠、或有資金設施來彌補潛在的短缺，也因此仍維持對證券公司評等展望「穩定」的看法，因為業者仍然可以在獲利擠壓下，保持足夠的評級空間和穩健的資本結構。

業務概況是其獨立信用狀況的一個重要影響因素，尤其是隨著行業集中度的提高。例如，元大證券（BBB+/穩定）和群益金鼎證券（BBB-/穩定）在台灣市場具有強大競爭地位，擁有更好的收益多元化，能面對更複雜的風險管理，並取得更高的業務概況得分。