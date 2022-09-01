蔡英文總統、民進黨新北市長候選人林佳龍今晚接連前往土城震安宮、五穀先帝廟參香，林佳龍重申交通、社宅、社福相關政見，蔡英文則提及，林佳龍把台中打造為智慧機械之都，未來也會讓新北成為北台灣產業重鎮，要在地鄉親「不要選錯人」。

林佳龍上個月就曾到震安宮、五穀先帝廟參拜，今晚在蔡英文陪同下，再度前往爭取鄉親支持。他表示，當選後將推動交通協作平台帶動地方產業發展，也要感謝中央的前瞻基礎建設預算支持，特別是蔡英文提出的5＋2產業創新計畫，有效輔導產業發展。

林佳龍提及，自己擔任交通部長時，順利推動金城交流道南北向四個匝道，也包含捷運萬大樹林線、增設停車場等交通建設，讓地方的交通建設完備，讓人流、物流、金流、車流帶動土城地區的就業發展。

此外，林佳龍不忘重申社宅及社福政見，包含2萬戶沿線的社宅興建，以及24小時住宿型的長照中心、增加300班2至3歲公幼專班、10萬元「青年成家基金」等。

蔡英文致詞時說，新北市長選舉是她從政的第一場選舉，非常感謝新北市民的支持，雖最後未能當選，但在2016年成功當選總統後，也實現很多當時在2010年提出的政見。

蔡英文強調，林佳龍資歷豐富，在台中推動智慧機械，打造智慧機械之都，增加外商投資，未來也要讓土城、讓新北成為北台灣的產業重鎮，因此鄉親不要選錯人，「林佳龍就是新北市長最好的人選」。