知名直播主連千毅先前和老婆「娜美」石帕玉鬧出婚變消息，在網路隔空互火多日，娜美同時公開一段黑絲襪影片，怒批連千毅是個自導自演的心理變態，甚至要求限期1個月內簽字離婚，否則將會採取法律手段，時隔多日，夫妻倆的9年婚姻似乎有了轉機，連千毅透露已跟娜美和好，不過他近日PO出看辣妹熱舞的影片，讓網友疑惑問：「不怕又再次陷入婚姻危機？」

連千毅昨（31）日深夜PO出限時動態，影片中連千毅和友人似乎是坐在KTV包廂內，鏡頭一轉可以看到包廂內總共有7名大漢，除此之外還有5名辣妹只穿著小肚兜，下半身高衩皮褲大露蜜桃臀，隨著音樂用力起舞，現場氣氛超嗨，雖然大哥們都坐著不動，但不難察覺興奮心情，只不過連千毅上個月才和娜美鬧離婚，這才一個禮拜的時間就曬出辣妹私密包廂熱舞片，被網友質疑：「不是說要回歸家庭」、「這樣娜美不會生氣嗎？」、「真的是沒在怕」。

連千毅在限時動態曬出熱舞片。（圖／截取自連千毅facebook）

連千毅老婆在私人臉書發文要離婚，文中指控連千毅是個自導自演的心理變態，還想以「情趣黑絲襪」來嫁禍她外面有小王，對此，連千毅則開直播澄清只是小吵架，絕不可能離婚，石帕玉則給出一個月的期限，若不肯簽自動離婚協議書，將和連千毅對簿公堂。之後連千毅也在臉書發布最新聲明，表示他與老婆娜美已協調好，回歸正常家庭生活，認為凡事該多讓跟尊重，感情才會長久，並表示老婆石帕玉已經刪文，家庭美滿是最重要的，畢竟「床頭吵，床尾和」。