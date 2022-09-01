TVBS民調中心8月29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。前立委郭正亮今（1）日就直言，現在陳時中是有一定的危險性，且未來有兩個議題將糾纏他，「一個是『疫情』，第二個就是『林智堅論文案』」。

郭正亮今日在網路節目《批踢踢開講》中指出，「陳時中選舉民調要超過30％太難了，因為他的嫌惡度太高了，群眾魅力也不是很強」，郭正亮更分析，「蔣萬安有婦女、迷妹票，走親子路線；黃珊珊有熱力，親和力很強」，因此郭正亮坦言，陳時中是有一定的危險性，「陳時中若是民調一直沒到30％這個門檻，到最後民眾就要做判斷，這也連動到『反國民黨』的程度」。

郭正亮也說，未來有兩個議題都會糾纏到陳時中，一個就是「疫情」，第二個就是「林智堅論文案」還是沒處理完，這是政黨整體的感覺，郭正亮最後認為「陳時中真的對市政不熟，這沒辦法」。