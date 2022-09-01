桃園市議員牛煦庭1日於議會財政局、主計處單位質詢連環提問，意外問出桃園市府「心裡的負債」總額竟高達1500億，感嘆「今日桃園、明日高雄」的預言逐漸實現。

牛煦庭質疑，過去，桃園市府宣稱公共債務增幅有限、甚至有減債有成，390億變成240億的說詞，這是為了選前美化數據，讓桃園市府「大內宣」的政治話術，實務上桃園的建設支票越開越多，每年預算支出也未見短少，所謂債務減少，必定是另藏隱情。

牛煦庭首先要求財政局長如實報告桃園市府自各營業與集中支付帳戶所調借之數額，財政局長歐美鐶答詢表示調借總額為588億，牛追問成長幅度，表示第一會期時調借數額為227億，如今竟膨脹近三倍，並引用審計報告指出桃園調借比例超過95％，直問如何確保「搬空基金、美化帳面」的行為，不會對建設造成影響？歐美鐶答詢表示若建設有需求，也能立刻調度支出，不致耽誤建設進度，但牛追問屆時收支缺口如何弭平，歐亦坦承將舉債處理。形同間接承認這筆名義上並非「債務」的龐鉅金額，依然屬於桃園市府的財政負擔。

牛煦庭再問桃園市府基金自償性負債狀況，歐美鐶答詢表示目前桃園市基金自償性負債之總額為593億。牛示警「大漢溪流域亮點計畫」、「捷運綠線」等自償性計畫，都出現入不敷出的情況，並指出目前營建原物料、人工成本的依然居高不下，與過去各項使用自償性基金建設的財務規劃顯有落差，恐將繼續加劇財政負擔。牛煦庭表示，以捷運工程為例，目前土地價格位處高檔，捷運TOD用地取得成本飆高，TIF之租稅收益也已提早反應，直問未來土地價格若不再上升，自償性基金的財務缺口會不會更大？土地房產價格若為了政府財政而飆漲，難道年輕人不會更慘嗎？對此，歐美鐶僅無奈表示希望能維持現有行情。

牛煦庭將公債、調借、自償性負債加總，發現桃園市府未計算還沒開始的諸多重大建設，財務負擔卻已近1500億，遠遠超過市府過去宣稱的240億，要求財政局長提出說法，歐美鐶答詢時以「這些算是心裡的負債」來回應，但強調對市府的財政狀況皆有所掌握。牛煦庭表示，不拘泥於法律定義的文字細節，也尊重局長政策手段，但堅持市民有知情權，近1500億的真實財務負擔，應讓所有市民了解真相。

牛煦庭另針對營建物價大漲，預算支出的因應之道，要求主計處回答，主計處長林世杰表示相關資料要與工務局共同討論調查後另外回覆；另，審計單位指出桃園市府人力成本增加、節流成效六都墊底，牛煦庭詢問是否有充分了解人員編配是以基層人力還是政務機要人員為主，林世杰答詢表示這是人事處主責，同樣要詢問後才能答覆；有關財政局以政策手段調動長短債務比例，致使109、110年債務利息支出增加超過1億一事，主計處長無言以對，牛煦庭痛斥主計處身為桃園市府支出內控的最重要單位，三個問題卻一個都沒辦法回答簡直「慘不忍睹」。

牛煦庭會後表示，最後一個會期的財主單位質詢，四位市長候選人除了忙登記之外，也應該嚴肅關注內容，從財政負擔冰山一角，到主計單位無法把關，都顯示桃園正步入高雄數千億負債之後塵。牛並向四位市長候選人喊話，財政為庶政之母，沒有面對殘酷真相的勇氣，就沒有能力治理桃園，針對1500億這個沈重的數字，應儘速提出負責任的解方。