九合一選舉登記即將截止，沒想到今（1）日竟有一位名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的女子登記參選。網紅小商人公開內幕，正是他邀請另名網紅「Molly 翎熹」改名參選，為了讓大家能合法大聲講田慎節才會這樣做。

小商人公開收據單，證明翎熹已登記參選。（翻攝自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

小商人在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文表示，該參選人就是他請翎熹改名參選，花12萬元聽唱票人員喊「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」很便宜，「我要讓大家都能合法大聲的講田慎節」，不但是真名而且又是有奶的正妹。

小商人公開翎熹的4點政見。（翻攝自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

小商人喊話要在地鄉親把翎熹送進市議會，指出嘉義市議員當選門檻只要3500票，「真的不要以為我只是來亂的，當選了我會很認真來鬧。要撒錢都來撒，拎北沒在怕的」。另外由於他並不缺錢，因此不需要成立政治獻金專戶，如果粉絲願意支持可以改去抖內翎熹的直播。

嘉義市議員第1選區出現一名參選人，登記姓名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（嘉義市選委會提供）

小商人公開翎熹的4點政見，一是廟口酬神脫衣舞無罪化，並列為傳統保護文化。二是舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。三是嘉義市性專區設立。四是滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

對此，許多網友紛紛回應，「我現在遷戶籍來得及嗎」、「唯一支持，一定支持，肯定支持」、「選務人員表示：唱票很痛苦」、「這真的很猛！好想投這一票啊」、「會不會莫名奇妙的當選了」。