位於新北市新店區的安坑輕軌共設九站，站名皆已確立並公告，但地方文史團體「暗坑文化工作室」認為，除了十四張站以外，其他皆未使用傳統地名，應趁著尚未掛牌時更名或加註，才能加深與地方上的連結。新北市捷運局表示，目前安坑輕軌已有不少站已經掛牌，原則上也不能更改主站名，只可申請加註，但申請單位得負擔所有衍伸費用。

暗坑文化工作室負責人吳柏瑋提出訴求，認為要增進地方觀光價值與推廣文化特色，應讓安坑輕軌與地方深度連結，第一步就是要讓各站使用在地地名；他說，該訴求得到廣大迴響，收到相當多支持、鼓勵，雖也看見許多反對意見，但彙整過後更加堅定他要倡議輕軌增加古地名的目標。

吳柏瑋指出，大台北地區的每條捷運線，都有以當地或周圍古地名為名的捷運站，例如淡水信義線有唭哩岸、中和新蘆線有南勢角、松山新店線有古亭、板南線有頂埔、環狀線有頭前庄、木柵線有葫洲等，可見以古地名來命名並非難事，只是要看新北市府是否願意以尊重在地文化為原則，來推行這項雙贏方案

吳柏瑋建議，安坑輕軌可以將主站名改為傳統地名，例如耕莘安康院區站可改為「車仔路」，玫瑰中國城站可改為「二叭仔」；也可加註副站名，例如陽光運動公園站可增加副站名「石頭厝」、新和國小站可加註「挖仔」。

吳柏瑋強調，重視地方文化的第一步，就是要讓在地名稱被持續使用且知曉，而使用古地名與地方發展並沒有任何阻礙，比如雙北南勢角、頂溪、古亭、西門、內湖、新莊等地區發展也相當好，且古地名也不會產生讓市民找不到的困擾，只是使用習慣的問題。

吳柏瑋認為，現在輕軌站名還沒掛上，因此一切都還來得及，「現在要改才不會有任何負擔」。

不過新北市捷運局表示，目前安坑輕軌已有不少站已經掛上站名，而新北捷運車站命名都是由車站所在地的區公所廣徵地方意見後，提出建議名稱，經評審小組決議，由捷運局陳報市府核定公告。

捷運局說，安坑輕軌車站命名於2017年啟動，當年12月公告，主站名需具地方辨識性、地標顯著性、及歷史意義，公告過後，除非原地標或識別性不存在，否則原則上不可更動，但加註副站名確實可行，流程與命名相同，衍生相關費用全得由申請單位負擔。