「市民麥克風」謝美英登記爭取連任中壢區市議員。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

「市民麥克風」謝美英登記爭取連任中壢區市議員。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

謝美英為現任中壢區市議員，爭取連任參選登記陣容強大，由棒球國手郭李建夫、桃園棒球教父張滄彬、平鎮高中棒球後援會會長林麗敏等重量級人物陪同前往，今天陪同謝美英登記參選的還有四年前的輔選團隊學霸張芷源、學姐張詠昕，吸睛指數爆表。

郭李建夫現在是開南大學棒球隊總教練，是桃園棒球教父張滄彬的學生，師徒兩人亦師亦友，經常討論球賽、分析戰略，兩人一同為謝美英站台，讓謝美英直呼太感動！

來自亞洲/飛揚電台的謝美英說，今天是九一記者節，要向辛苦的媒體朋友說聲：「您們辛苦了」！選在九一記者節登記是很有意義的事，她從媒體人轉型，秉持媒體人精神，持續監督、為民發聲。謝美英今天也同時發布她的個人網站「市民麥克風」(meiying.tw)，歡迎鄉親好朋友共同為市政建設把關，一起讓中壢更好。

從政之後，看到各種光怪陸離的社會結構，謝美英希望生病的社會不要再惡化，從政者應該以身作則，不要分化、製造對立，台灣不能再內耗下去。

謝美英也要感謝支持者，每一票她都萬分珍惜，不辜負大家所託。她提出十大政見，針對長照、幼教、食安、藝文、交通、詐騙等攸關民生的重要議題，一一檢視、監督把關，力求打造美麗家園。