加密貨幣平台(Crypto.com)近期鬧出大烏龍，將原先要給一名澳洲女子的100美元錯匯成1,050萬，直到7個月後她才發現，但錢早就在砸在一棟5間房的大豪宅，如今可能面臨法律責任。

綜合英國《衛報》（The Guardian）以及澳洲新聞報導，去年5月，該公司原定將1,050萬美元(約3.2億台幣)這筆鉅額匯給好萊塢男星麥特·戴蒙 (Matt Damon)，以支付他在超級盃的廣告代言費，年底結算時，卻發現帳號輸入錯誤，款項落在一名澳洲女子馬尼維爾(Thevamanogari Manivel)的戶頭。

據悉，馬尼維爾實際應收到100美元(約3,055台幣)，由於平台疏失，意外之財從天而降，不過她也無意尋求協助，反而大肆揮霍，有福同享分送給其他親友、包括43(約台幣894萬元)萬澳幣留給女兒。除此之外，大手筆買下一棟價值135萬澳幣（約新台幣2,807萬元）的豪宅，所有權過戶給遠在馬來西亞的姊姊。

嚴重疏忽連法官艾略特(James Elliott)也不敢相信，直呼「扯的是，原告竟然7個月後才意識到這嚴重錯誤…」上週判決出爐，裁定被告需償還所有款項，代表姐妹花不得不放棄這棟豪宅，稱「其完全是由錯誤的付款方式進行」。