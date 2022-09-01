聯電創辦人曹興誠今（1）日在立法院召開國際記者會，怒嗆《中天新聞》是「匪台」，甚至嗆《中天》記者：「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」《中天新聞》聲明「曹興誠先生在今天記者節做了最壞示範」。對此，時事評論員黃士修今（1）日就在臉書表示，「曹興誠花10億元，找沈伯洋抗中保台，果然是玩假的」。

黃士修直言，1個月前曹興誠說要捐30億元加強國防，他就曾警告「小心別把錢捐給職業社運撈仔了」。今曹興誠宣布，捐助6億元訓練300萬名黑熊勇士保鄉衛國，另贊助4億元訓練30萬名神射手，黃士修說，沈伯洋的黑熊學院「拿了6億元，說3年要訓練300萬名黑熊勇士」，黃精算平均一名黑熊勇士200元，平均一名神射手1333元，驚呼「曹興誠當然沒傻到不會算帳，單純是把錢灑給黨的隨附組織而已」。

黃士修坦言，「民進黨扶植各種社運團體的功能，當企業想要捐款回饋社會，某個領域的代表人士，就只有特定幾家」，還預測「民進黨2022年地方選舉可能不太好看，得及早鋪陳2024年總統大選了」。

黃士修更提及曹興誠在記者會上的插曲，他指出曹興誠先說「動態清零是不可能的」，中天記者問「陳時中也提清零政策」，曹興誠打斷記者，說題目有陷阱；記者再問「大陸對台灣的威脅日益增加」，曹興誠說中天是匪台，嗆記者「還有臉站在這裡」。黃士修強調，「為什麼會認為第一個題目是陷阱？因為對陳時中不利，這不是黨要的答案，所以下令驅逐記者」。

最後黃士修批評，曹興誠對民進黨控管言論、封殺媒體、散布假資訊視而不見，甚至資助黨的打手「助紂為虐」，而且這一切正好發生在9月1日記者節，表彰記者爭取新聞自由的勇氣的節日，何其諷刺。