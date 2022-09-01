日本防衛省日昨公佈了2023年度（令和5年度）概算要求草案，草案顯示其年度國防預算規模再創新高，達到5.59兆日元（約合台幣1.23兆元）。而其中最引人矚目的項目，莫過於搭載神盾系統且被稱為「令和版大和」的大型戰艦，用以替代陸基神盾系統方案。如果該案通過，將是比中國現有最大型、滿載排水量高達1.3萬噸的055型導彈驅逐艦更大的戰艦，可能引起中日之間新一波戰艦規模競賽。

《觀察者網》引述日本廣播協會（NHK）報導說，新的大型戰艦預計全長210公尺以內，寬40公尺以內，標準排水量達2萬噸左右，是日本最新摩耶級神盾艦的2倍之多，與目前日本海上自衛隊體型最大的出雲級輕型航母（排水量1.9950萬噸）相當，預計將成為日本海自最大艦艇。

日本現有最新式的摩耶級導彈驅逐艦，官方標準排水量8200噸，而新規模的神盾巡洋艦排水量將是它的一倍有餘。（圖／日本海上自衛隊）

報導說，防衛省在國防預算草案中解釋道，新艦將主要用於長時間海上反導警戒，艦體大型化有利於減輕海上搖擺；也為日後增加反高超和雷射武器預留了空間。防衛省相關人士補充說，新艦將沿用陸基神盾系統的SPY-7雷達，它比目前神盾艦使用的雷達更重，為使重心平衡，需要加大船體。武器裝備方面，將搭載SM-3 Block 2A和SM-6導彈，用於防空反導。

此外，新艦船員預計為110人，約為目前神盾艦的1/3，全體船員都享受獨立房間。在本次的草案中，防衛省已編列了新艦的設計費和發動機購買經費。預計首艦於2027年度末服役，2號艦於2028年度末服役。

日本原於2017年以防備北韓彈道導彈為由，宣佈引進2套部美國陸基神盾系統，原訂部署在本州島南北兩端的山口和秋田縣，2025年服役。但在2019年，媒體揭露防衛省在選址問題上出現嚴重紕漏，部署計劃遭到廣泛質疑。2020年6月，新上任的防衛大臣河野太郎決定停止陸基神盾計劃，並於同年12月提出替代的2艘搭載神盾系統的大型水面戰艦。

《時事通訊社》稱，因具體細節未定案，暫難確定新艦的花費，但不能排除建造費將超過目前最新型的摩耶級，可能會高於陸基神盾系統的4000億日元。不過，自衛隊相關人士表示，當大和戰列艦是在戰時投入大量經費建造的，等戰艦建造 完成時，「大炮巨艦主義」已經落後於時代了，新艦很可能會與大和艦有類似的遭遇。

中共055型導彈驅逐艦排水量超過萬噸，已經達到巡洋艦等級，其武器配備極強，中共自認它是全球戰力最頂尖的大型水面戰艦。（圖／中青報）

雖然日方有此疑慮，但也只是對未來軍艦發展的疑慮，相較於中國大力發展萬噸級以上的大型戰艦，日本的2萬噸級神盾戰艦可能引發兩國間新的造艦競賽。目前中國艦體最大、火力最強的是055型導彈驅逐艦，排水量高達1.3萬噸，全長180公尺、寬20公尺，最高速度30節，艦上成員300名。配備有一門130mm艦炮與30mm近防砲，與112具導彈垂直發射系統。目前已有6艘服役、2艘在建，被視為中共現有戰力最強的水面艦艇，也是中共海軍最感驕傲的戰艦。

而日本新的2萬噸戰艦以其規模而論，也是屬於巡洋艦等級，其體型排水量大於055艦，雖說是用以替代防禦性的陸基神盾系統，但這只是日本在「專守防衛」原則下的說法，新艦其他的武器裝備仍未確定，還難以判斷其設定的裝備配置規模。但顯而易見的是，日本建造大型戰艦，必定引起中共對於日本軍意圖的抗議，甚至引發中日之間建造大型戰艦競賽。