俄烏戰爭讓烏克蘭飽受戰火蹂躪，英國男子麥金托希（Craig Mackintosh）前往擔任軍醫，在執行公務時不幸遭俄軍射擊身亡，他的家人希望透過募款讓他的遺體得以返鄉。
麥金托希的妹妹蘿娜（Lorna Mackintosh）說，麥金托希8月24日在戰鬥因公殉職，她發起線上募款，希望籌措經費，把哥哥的遺體運回英國。
蘿娜在GoFundMe群眾募資平台上寫道：「我們的哥哥勇敢前往烏克蘭擔任軍醫，在這個飽受戰火摧殘的國家拯救性命。」
她還寫道：「麥金托希在執行勤務時，因幫助他人犧牲生命。這位無私男子的遺體，現在仍在烏克蘭的停屍間，沒有人幫忙讓他返鄉。」
將麥金托希遺體運回英國所需費用為4000英鎊（約新台幣14萬1400元），這項募款活動已募得超過1萬英鎊。
蘿娜說，「麥金托希必須返鄉獲得他該有的追悼儀式，在親友陪伴下向這位英雄告別」。
麥金托希一家來自英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk），英國外交部表示，正對這家人展開援助。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。