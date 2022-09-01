俄烏戰爭讓烏克蘭飽受戰火蹂躪，英國男子麥金托希（Craig Mackintosh）前往擔任軍醫，在執行公務時不幸遭俄軍射擊身亡，他的家人希望透過募款讓他的遺體得以返鄉。

麥金托希的妹妹蘿娜（Lorna Mackintosh）說，麥金托希8月24日在戰鬥因公殉職，她發起線上募款，希望籌措經費，把哥哥的遺體運回英國。

蘿娜在GoFundMe群眾募資平台上寫道：「我們的哥哥勇敢前往烏克蘭擔任軍醫，在這個飽受戰火摧殘的國家拯救性命。」

她還寫道：「麥金托希在執行勤務時，因幫助他人犧牲生命。這位無私男子的遺體，現在仍在烏克蘭的停屍間，沒有人幫忙讓他返鄉。」

將麥金托希遺體運回英國所需費用為4000英鎊（約新台幣14萬1400元），這項募款活動已募得超過1萬英鎊。

蘿娜說，「麥金托希必須返鄉獲得他該有的追悼儀式，在親友陪伴下向這位英雄告別」。

麥金托希一家來自英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk），英國外交部表示，正對這家人展開援助。