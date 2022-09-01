全球大環境丕變，為克制高通膨的貨幣緊縮腳步，已帶來歐美經濟衰退的警鐘，終端需求疲軟回溯到亞洲生產源頭。牛津經濟研究院1日表示，亞太地區8月採購經理人指數PMI明顯透露，東北亞韓國和台灣雙雙出現顯著惡化，印度和東南亞(SEA)採購經理人指數則進一步表現出色，泰國製造業狀況更以創紀錄的速度改善，顯示亞太區域內的製造業復甦差異不斷擴大。

牛津研究團隊分析，在利率上升、外國需求放緩的背景下，亞洲製造業前景疲軟，而被壓抑的國內需求和不斷增長的旅遊業，短期內正帶給部份經濟體製造業放緩的對衝力道，尤其是東協地區。

牛津經濟研究院對亞洲採購經理人指數PMI的總體衡量標準，可能在8月回落至50的榮枯線以下，東北亞採購經理人指數PMI從49.2，擴大下跌至47.8，拖累指數走低；東協地區採購經理人指數PMI則有可能較7月份的52.2略有改善。

由於訂單疲軟和停電影響生產，財新中國採購經理人指數8月從50.4降至49.5。官方版的國家統計局中國製造業採購經理人指數則小幅上升，8月份為49.4，仍屬緊縮疲軟。

台灣和韓國的PMI下降速度更快，分別為42.7和47.6。企業反映內需和外需同步下降，是PMI走軟的主要原因。相較之下，泰國採購經理人指數連續第二個月躍升至53.7，印尼和菲律賓PMI也有所改善，多是來自強勁的國內需求，抵消這些經濟體疲軟的外部需求，並支持其製造生產動能。印度的總體指數與7月基本持平，為56.2。