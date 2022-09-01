台灣手機市場買氣冷颼颼，索尼行動台灣區總經理林志遠表示，與疫情、通膨、經濟不佳都有關，即便新iPhone上市，下半年台灣手機總量恐也只比上半年成長10％，不過他仍預期，索尼行動即將在9月下旬在台上市的新旗艦Xperia 5 IV能驅動在兩萬元以上價位帶銷量成長20％，並帶動索尼在該價位帶市佔率上升三個百分點、至18％。

蘋果新款iPhone發表會意外比往年早了一週，讓眾多Android陣營品牌新品上市時間恐怕都會跟新iPhone強蹦。索尼也按照原定計畫在歐洲最大消費性電子展IFA開展前，以線上方式舉辦全球新機發表會，亮相小螢幕合手旗艦機Xperia 5 IV。

今年台灣手機市場買氣受疫情影響更勝去年，根據市調機構數據顯示，已經連續5個月都低於40萬支，7月才勉強回升至41.6萬支。

索尼行動台灣區總經理林志遠表示，8月台灣手機市場雖然上半月有父親節檔期，銷售好了一波，但是下半月買氣又轉冷，整體看起來跟7月差不多，今年以來不論是母親節、父親節還是618，節慶帶來的促銷效用都沒有往年明顯，顯然與通膨、經濟前景不佳等不確定因素有關。

雖然iPhone新機提早一週露面，有助於全台果粉「動起來」、拉抬連續低迷的買氣，不過林志遠認為，以目前全球經濟情勢來看，今年下半年台灣手機市場總銷量恐怕只會比上半年成長10％，台灣市場前7月手機銷售額已經比去年同期下滑8％，可能全年銷售額來說也不會比去年好。

即便市場氛圍不佳，林志遠仍預期9月下旬Xperia 5 IV在台上市後，將拉抬索尼在兩萬元以上高階Android的市佔率，帶動索尼行動在這個價位帶的銷售量成長20％，在高階Android市佔率則由7月的15％、上升至9月的18％。

索尼行動1日以全球線上發表會的方式，宣布推出新一代合手小螢幕旗艦機Xperia 5 IV，這是Xperia 5系列首次所有鏡頭皆支援即時眼部追蹤對焦及即時物件追蹤對焦，也是該系列上市以來首度支援無線充電及無線反向充電，主相機三鏡頭皆可支援4K HDR 120fps高幀率錄影，能拍出最高5倍慢動作錄影，前置拍相機畫素也提升至1200萬。