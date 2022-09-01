女警尋獲男童，並告訴他「Your mom is looking for you！」（警方提供）

新北市淡水警分局竹圍派出所警方，以實際行動展現最好的國民外交！1名來台依親的南非籍女子，上月27日中午12時許，因為與小孩走散，慌張走進派出所求助，警方聽聞後，除了安撫女子情緒外，立即出動警力外出協尋，最後順利尋獲10歲的小男孩，讓她頻頻感謝台灣警方的熱心協助。

據了解，該女子與10歲大的兒子從南非來台依親，當天媽媽帶著小孩到淡水馬偕醫院看診，但2人不慎在醫院裡走散，因為人生地不熟，加上語言又不通，只能獨自到處尋找，後來在萬分焦急之際，看見路旁的竹圍派出所，便立即向警方求助。

警方了解該女子的來意後，先是安撫她的情緒，接著2名警員也立即出動到馬偕醫院附近，向周邊的店家逐一詢問，同時將小孩的特徵通報線上警力協尋，後來在1個多小時過後，發現走失的男童獨自呆立在竹圍捷運站行人天橋旁，警方立即上前告訴他：「Your mom is looking for you！」然後聯絡媽媽前來，媽媽看見孩子平安無事，不斷向警方道謝，警方也叫了計程車送母子2人返家。