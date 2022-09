女警尋獲男童,並告訴他「Your mom is looking for you!」(警方提供)

新北市淡水警分局竹圍派出所警方,以實際行動展現最好的國民外交!1名來台依親的南非籍女子,上月27日中午12時許,因為與小孩走散,慌張走進派出所求助,警方聽聞後,除了安撫女子情緒外,立即出動警力外出協尋,最後順利尋獲10歲的小男孩,讓她頻頻感謝台灣警方的熱心協助。

據了解,該女子與10歲大的兒子從南非來台依親,當天媽媽帶著小孩到淡水馬偕醫院看診,但2人不慎在醫院裡走散,因為人生地不熟,加上語言又不通,只能獨自到處尋找,後來在萬分焦急之際,看見路旁的竹圍派出所,便立即向警方求助。

警方了解該女子的來意後,先是安撫她的情緒,接著2名警員也立即出動到馬偕醫院附近,向周邊的店家逐一詢問,同時將小孩的特徵通報線上警力協尋,後來在1個多小時過後,發現走失的男童獨自呆立在竹圍捷運站行人天橋旁,警方立即上前告訴他:「Your mom is looking for you!」然後聯絡媽媽前來,媽媽看見孩子平安無事,不斷向警方道謝,警方也叫了計程車送母子2人返家。