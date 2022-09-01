由外貿協會台北國際會議中心（TICC）與創元藝術ARTrigin共同主辦，英國公益組織畫廊氣候聯盟（GCC）指導，1日起於TICC舉辦永續藝術公益展，計邀請10國17位藝術家參展，GCC更宣布將於本月13日在台成立亞洲第一個分部。
貿協秘書長王熙蒙指出，此次邀請10國15位國際知名藝術家共同響應聯合展出，主要運用藝術力推動展覽ESG化，加上今年為貿協ESG元年，透過跨界合作，運用藝術張力推動零碳排，打造零碳排的展覽示範標竿，期能號召更多企業響應展覽減碳策略，進而達到零碳排展的目標。
「ESG ART SHOW」為GCC在台灣指導的首發活動，近期有100多個國家與GCC接觸，已經能看見全球藝術圈聯合推動氣候行動的力量。目前GCC分部遍及英國、德國、義大利與美國，9月13日GCC總部將會公布台灣分部成立，成為亞洲第一個分部。
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