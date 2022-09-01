根據台中市不動產開發公會統計，台中前七月總推案金額已達2,660億元，預估928檔期推案金額將挑戰750億元大關！其中，北屯區推案熱區如機廠特區、單元12、14期，以及太平區、梧棲區都有指標大案將進場，開價紛創區域新高，成為928檔期的三大推案熱區。

其中，北屯機廠特區的「寶輝THE Springs」、單元12重劃區的「漢宇SKYPARK ONE雲森」，均屬於大基地開發案，每坪開價均登上5字頭，分別創下區域新高價；14期重劃區、總銷70億元的「順天King's Road」，每坪開價60-75萬元，同樣創下區域新高價，都是928檔期北屯區最受矚目的指標預售大案。

太平區部分，預售新案搶在928檔期傾巢而出，包括總銷40億元的「勝美欣」、總銷38億元的泓瑞「綠雅圖」、總銷36億元的拓建「悅建山」等，單是上述三建案，總銷就已破百億；此外，梧棲區指標新案「聯悅馨」，規劃750戶住家、2+1至4房，每坪單價3字頭起，總銷高達120億元。

深耕中台灣40年的漢宇建設，928檔期在單元12推出27層樓地標建築「漢宇SKYPARK ONE雲森」，基地在北屯區南興二路及南興東路口，基地面積1,870坪，面對4.6萬坪的文中小預定地和南興公園，鎖定區域內換屋族群，打造60至130坪、總戶數100戶、0店面的均質4房，總銷約40億元。

此外，豪宅建商寶輝建設首度插旗北屯機廠特區，推出「寶輝The Springs」預售新案，在廣達2,000餘坪的基地上打造高質感莊園綠生活，產品規劃40至60坪、3至4房，鎖定區域內首換族，力邀合作多年的國際頂尖團隊，規劃打造北屯區首座國際都會莊園，總銷約60億元。

龍吟開發不動產首席顧問唐政駿指出，鑑於近幾年北屯機廠特區、單元12話題不斷，且陸續有新建案完工、民眾進駐，區內推出的新案就更加受到關注。隨著豪宅建商進駐，勢必讓區域能見度提升，在品牌加持下，預料單價5字頭依然能吸引追求優質居家環境的特定客群埋單。