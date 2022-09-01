繼彰化「2022王功漁火節」8月27、28日在彰化芳苑鄉王功漁港盛大登場之後，位在彰化外海的「環洋離岸風場」也參加投入「夏日海洋燈季」活動。環洋離岸風電1日表示，在當地停車場，通往會場處，設置結合海洋文化、漁業意象與風機造型燈飾，至9月25日前供遊客拍照打卡留念。

環洋離岸風電指出，芳苑的王功漁火，是彰化八大美景之一，為襯托王功漁火之美、結合海洋文化，環洋風電透過參與地方慶典，強化在地社區連結，環洋風電特地設計出符合地景的造型，在遊客通往會場的路上，規劃出風機和魚的圖案，輔以粉紅色霓虹燈光點綴，一定會讓遊客眼睛為之一亮。

作為第一個台灣和法國再生能源公司協力開發的離岸風場，該計畫致力於在地社區的發展和生態保護。

環洋離岸風力發電計畫場址，位於彰化縣外海，預計每年發電量最多可達約16億度電，約可供應46萬戶家庭1年用電的潔淨再生能源。環洋離岸風力發電計畫，將配合國家與地方能源計畫目標進行發展。