瘂弦在2014年紀錄片《如歌的行板》曾造訪吳晟位於彰化溪州的純園。（目宿媒體提供）

以詩人吳晟為傳記主角的紀錄片《他還年輕》，由「他們在島嶼寫作」第一系列：《尋找背海的人》導演林靖傑再執導筒，歷時長達4年，至吳晟的家鄉彰化溪州拍攝，紀錄他長期關心臺灣社會與土地生態議題，以及對臺灣本土文學的貢獻，同時紀錄詩人遭逢風波、深受衝擊而遇創作瓶頸，終至重新寫作的昇華過程。紀錄片拍攝期間，吳晟與劇組團隊飛赴加拿大溫哥華，拜訪亦師亦友的「文壇伯樂」瘂弦，以鏡頭紀錄下兩人的久別重逢與珍貴對話，話別時紛紛落下的男兒淚，場面更是動人不已。

吳晟表示在自己的文學之路中，瘂弦老師的是他極為重要的伯樂。兩人的相識起源於，1970年寒假吳晟參加救國團舉辦「大專院校期刊編輯人研習營」，當時擔任營主任的瘂弦，一看到吳晟便認出：「你不是寫詩的吳晟嗎？」見到吳晟驚訝狀，瘂弦補充原來當時吳晟投稿文星雜誌的詩選是他主編，還特地選了多達3首詩作，令吳晟聽聞喜出望外，營隊期間天天請益詩學，瘂弦看見農村青年吳晟身上獨特的光芒，鼓勵吳晟整理詩作寄給他看並持續投稿。1972年，吳晟13首系列詩作〈吾鄉印象〉在時值《幼獅文藝》主編瘂弦的大力提拔之下被全組刊登，當下看到很震撼心情很激動，受到莫大的鼓勵，自此創作不輟。

繼2014年瘂弦紀錄片《如歌的行板》於溪州短暫相會，時隔8年，2人於溫哥華再度重逢，吳晟表示自己40多年未再出國，這次托瘂弦老師的福總算在國外碰面，笑說瘂弦總自稱有特殊本領「可以聞到天才的香味」，他說「我不是天才，但老師的另外本能是聞得出土味（鄉土氣息）」，瘂弦則大讚〈吾鄉印象〉是非常成功的新聲音，有別於當時兒女情愛的詩風，特別令他印象深刻，他也現場朗誦了吳晟的〈序說〉，認為這首對土地的吶喊，讓人揮淚閱讀，大讚吳晟開創了臺灣詩的寫作新風景，是臺灣從未出現過對土地如此有愛的「良心詩人」，吳晟也唸了〈春寒特別沁冷──寄瘂弦〉，此詩不僅透露吳晟與瘂弦的交情，更可以看出瘂弦對於詩人創作上的啟發和影響。

在短暫的一個午後暢聊當年，也在樹林中相偕而行，然而離別時刻則顯得特別感傷，瘂弦忍不住落淚，與吳晟擁抱後只能說出：「你保重啊！常來玩玩。」而吳晟與恩師話別後更是忍不住老淚縱橫，2位詩人亦師亦友的友誼到白頭仍還持續著，只是此次一別不知來日何時能再聚首，場面相當動人。《他還年輕》明（2日）在台上映， 另外，「他們在島嶼寫作」系列如今邁向第11年，推出「文學仍年輕！島嶼寫作經典重映」，島嶼寫作一、二系列的13部文學紀錄片，將於9月至11月全數重返大銀幕9月起林文月《讀中文系的人》、楊牧《朝向一首詩的完成》、王文興《尋找背海的人》、西西《我城》率先登場。