現代義和團？聯電創辦人曹興誠今(1日)身穿防彈背心舉行記者會，聲稱將捐6億訓練300萬名黑熊勇士來保鄉衛國，另個30萬名神射手計畫則贊助4億。媒體人朱凱翔在《大新聞大爆卦》節目中指出，曹興誠有錢不如捐助補充警察的裝備，因為警察是經過訓練的紀律部隊；如果在民間招募鄉勇，既缺乏訓練又不能打仗，最終戰力就像清朝末年的義和團，對八國聯軍造不成損傷，只能沒用的口號喊喊爽。

朱凱翔表示，「我覺得這就是一個詐騙集團，是一個新的吸金術啊，過去可能是拿某一些標的講說，啊你要投資什麼什麼，現在就是拿台灣價值來當作錢滾錢的詐騙手法。我認真講，你真的要捐錢，你真的有心的話，我覺得不如你就去捐警察，現在警察防彈衣沒有，防彈衣過期的，再來要電擊槍沒有的，甚至裝備人員補不齊的，你就去捐啊！你去捐給警察，真的如果打仗，警察也比較能去填補軍隊的缺額啊。」

「因為警察本來就是個紀律部隊，是有經過訓練的。」朱凱翔說，「他現在裝備不足，你去補充他的裝備、補充他的人力，這是合理的。結果你不是，你去搞一些這個鄉勇，講說鄉勇恐怕還是高估了，你就是搞一些義和團，你就是當代的義和團啊！」

朱凱翔指出，「當年就是什麼『神助拳、義和團、只因鬼子鬧中原』，現在講的一模一樣啊！要搞一群人來『扶清滅洋』啊，要『抗中保台』，口號都一樣啊，都4個字。然後每個都冠冕堂皇，在100多年前加入義和團很對啊：你看這些外國人都欺負我們，所以我們就要殺外國人吶！」

「跟曹興誠現在講的不就一模一樣？」朱凱翔強調，「『你們中共欺負我們，我們要抗中保台，我們要殺共匪啊！』然後呢？你有什麼本事？你有認真地訓練嗎？你是真的能打仗嗎？沒有。然後大家就來來來，當年在北京城郊，天津那場決戰，義和團跟八國聯軍決鬥，然後八國聯軍死傷8個人，北京門戶洞開啊！就是這樣啊，所以各位好不好？千萬不要有一絲念頭去加入這個詐騙集團，勸勸你身邊的人，不要加入這個當代的義和團！」