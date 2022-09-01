大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有前凸後翹的完美身材，艷麗外表被譽為「新疆四大美女」之一，每回造型都能驚艷網友，加上演技精湛、個性討喜，迅速在演藝圈竄紅，迅速躋身女頂流，穿著打扮和接戲等都能引起話題。近日，她為雜誌拍攝封面照，攝影師揭露背後的故事，直言：「沒有化妝、沒有修圖」，真實狀態讓網友驚呆。

迪麗熱巴近日登上《MiniBAZAAR》九月刊，封面照是她在大自然的山泉瀑布之間，一頭及腰長髮披在身後，她上半身穿著一件藍色的針織衫，下半身似乎沒穿，一雙白皙長腿踩在岩石上，身上和臉蛋沒有過多雕飾，照片氛圍夢幻，別有一種回歸自然的美感。另一張照片迪麗熱巴坐在瀑布下，身上只穿著長袖連衣裙，隨著曝布溪水噴濺打濕整個人，沾了水的裙子緊緊貼在迪麗熱巴身上，可以清楚窺見身材曲線，相當誘人。

女星迪麗熱巴為時尚芭莎九月刊拍攝封面。（圖／時尚芭莎微博）

攝影師說迪麗熱巴素顏。（圖／攝影師Pillfanfan 微博）

負責拍攝照片的攝影師在微博發文：「忘記男性視角女性視角權力的視角，就是很美啊，沒有化妝啊，也沒有修圖啊。」透露該大片純天然，側面印證迪麗熱巴的美貌，而「攝影師說迪麗熱巴沒有化妝沒有修圖」的關鍵字也衝上熱搜，許多粉絲激動留言：「純天然的大美女」、「身材跟臉蛋實在是太優越了」、「不敢相信這是素顏！太美惹」、「濃顏系美女，不化妝也很美豔」，不過也有人提出質疑：「合作列表之中有化妝師，那化妝師沒做事？」、「素顏眉毛明明很淡肯定化了眉啊，怎麼就沒化妝了」、「怎麼可能，大家聽聽就算了」。