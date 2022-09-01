為了將高雄打造為全民運動城市，並讓民眾有更完善的運動環境，高市府運發局1日宣布，將在路竹高中設置高雄第14座國民運動中心，目前已經正式啟動相關規畫與籌備事宜，希望達到全民運動兼顧區域均衡的效果，也讓民眾擁有平價、友善的休閒空間。

高市府運發局表示，高雄市長陳其邁相當重視優質運動環境，積極將高雄打造為健康樂活城市，並以廣設平價運動中心為目標，陳其邁從上任前0座運動中心，到先前成功規畫設立13座運動中心，更在日前拍板定案，將於路竹高中設置第14座國民運動中心，任內從0座到成功設立13＋1座。

高市府運發局長侯尊堯表示，隨著高雄半導體S廊帶成形，路竹經濟發展帶動人口成長，陳其邁要求應超前布署，增加北高雄的運動設施，經過盤點，擇定在路竹高中設置路竹運動中心，路竹未來將成為移居就業的好地點，目前已經啟動相關規畫與籌備事宜。

侯尊堯強調，陳其邁上任後，從先前韓國瑜擔任市長任內的0座國民運動中心，趕進度達到13＋1座，運動中心新增的速度為六都之冠，今年有7座正式營運、6座施工中，市府排除萬難找尋場域與空間，就是希望能將高雄打造為全民運動城市。

談到高雄運動中心的設置過程，侯尊堯表示，陳其邁相當重視體育發展，上任以來陸續挹注運動發展基金，提高選手補助獎勵，設置運動中心更是他的重大政策，規畫13＋1座運動中心，館內設備新穎舒適，同時以「一座一特色」的原則，期許能讓民眾有平價、友善的休閒空間。