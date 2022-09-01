台灣小吃眾多，多元的飲食滿足許多饕客需求，尤其是「古早味」更是讓人欲罷不能。一名網友日前分享超級懷舊的「阿婆水」，認為氣味特殊難以形容，貼文一出後勾起許多人回憶，而阿婆水的真正內容物也隨之曝光，原來，50年代曾在雜貨店裡熱銷。

原PO在「Dcard」上分享一款過去超夯但現在少見的飲料「阿婆水」，文中提到阿婆水的名稱其實源自英文Apple的發音，因飲料顏色呈淡黃色，又被民間戲稱為「阿婆尿」，是南台灣特有的古早飲品。

原PO表示，阿婆水在入口前會先感受到香氣，入口後有類似薄荷的涼感，「接著很像各種食材的味道搶著出現，又有點像沒氣的汽水味」，原PO認為，阿婆水的滋味難以形容，好奇有沒有人也嚐過這種特別的滋味。

有其他網友分享不同包裝的阿婆水。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出許多網友都表示沒見過這款飲品，「我北部人第一次知道」、「會不會其實是沒氣的蘋果汽水」，不過仍有不少網友被喚醒遺失的記憶，「好懷念！小時候喝過，我爸帶我去買的時候說是他小時候的回憶，而且有分價格，越貴越好喝」、「這我從小喝到大欸」、「我覺得喝起來像重口味的清冰」、「我的童年回憶…從小就住安平老街附近，常常去買來喝」。

《華視新聞》曾報導，阿婆水的生產工廠位於台南，民國50年代的時銷量頗佳，許多雜貨店裡都有販賣，不過後來因為飲料種類越來越多，銷量也因此逐漸下降。工廠老闆表示，阿婆水其實就是香蕉水，配方是爸爸那輩發明，目前傳到第三代都沒有漲價過，雖曾想過把工廠收掉，但就是捨不得。