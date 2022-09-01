根據歐盟統計局Eurostat 1日公布，歐元區7月失業率由6月上修後的6.7％下滑至6.6％，符合市場預期。7月失業人口減少7.7萬人，降至1,098萬人。儘管經濟衰退逼近，但歐元區失業率依然下滑，顯示出勞動市場的韌性。