歐元區7月失業率降至6.6％ 23:272022/09/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據歐盟統計局Eurostat 1日公布，歐元區7月失業率由6月上修後的6.7％下滑至6.6％，符合市場預期。7月失業人口減少7.7萬人，降至1,098萬人。儘管經濟衰退逼近，但歐元區失業率依然下滑，顯示出勞動市場的韌性。 澳洲7月營建許可減少17.2％ 國內產能銳減 豐田7月全球產量下滑8.6％ 歐元區8月經濟信心跌至97.6 創18個月新低 #歐元區 #失業率 #下滑 #失業率降 #歐盟統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》通膨再創新高 歐股8月大跌5.1% 09:492022/09/01 財經 《國際經濟》又創高 歐元區8月通膨飆升9.1% 17:412022/08/31 財經 中菲行示警：年底前...海空貨運 能見度很低 04:102022/09/01 財經要聞 華新Q3保守 本業獲利下滑 04:102022/08/31 證券．權證 《國際經濟》日7月失業率持平 職缺創逾2年最多 09:282022/08/30 財經 基隆市失業率衝高3.8％！黃希賢驚爆真相：是國安危機 18:072022/08/26 政治 專家示警：美經濟恐衰退到2024 04:102022/08/31 全球財經 通膨竄高 ECB升息3碼機率攀升 04:102022/09/01 全球財經 市場需求減弱 百思買上季業績下滑 07:022022/08/31 財經 鋼鐵人落漆 陸上半年逾八成鋼企淨利下滑 12:372022/08/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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