根據澳洲工業集團（Ai Group）數據，8月製造業採購經理人指數（PMI）下滑3.2，降至49.3，此為1月以來首度跌破景氣榮枯分水嶺50。由於澳洲央行持續升息打擊通膨，勞工追求較高薪資，預料未幾個月製造業成長恐進一步放緩。