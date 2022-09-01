澳洲8月製造業PMI跌入緊縮 23:272022/09/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澳洲工業集團（Ai Group）數據，8月製造業採購經理人指數（PMI）下滑3.2，降至49.3，此為1月以來首度跌破景氣榮枯分水嶺50。由於澳洲央行持續升息打擊通膨，勞工追求較高薪資，預料未幾個月製造業成長恐進一步放緩。 財新8月製造業PMI再收縮 降至49.5 iPhone14訂單不夠力 8月台灣PMI再跌一跤 陸8月製造業PMI回升至49.4％ 小型企業景氣水平繼續下降 #PMI #澳洲 #製造業 #緊縮 #工業集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8月PMI透露警訊 亞太地區差異不斷擴大 22:352022/09/01 財經 《國際經濟》通膨緩解 印度8月製造業PMI續強 14:312022/09/01 財經 CRIF中華徵信所：今年製造業三率 有望續攀新高 04:102022/08/31 財經要聞 《國際經濟》亞洲8月製造業活動急降 經濟復甦前景黯淡 16:512022/09/01 財經 需求疲軟訂單減少 財新中國製造業PMI降至49.5 11:582022/09/01 兩岸 《國際經濟》日本8月製造業擴張 近1年來最弱 11:302022/09/01 財經 限電加疫情影響 大陸8月官方製造業PMI報49.4 12:212022/08/31 財經 澳洲7月營建許可減少17.2％ 19:332022/08/30 財經 美網開打前夕 澳洲壞小子想家了 04:102022/08/30 運動天地 澳洲8月房價 創1983年來最大月減幅 23:272022/09/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。