根據房地產研究機構Corelogic 1日公布，澳洲8月房價月減1.6％，創下1983年來最大月跌幅，寫下連續四個月下滑紀錄，反映澳洲各地房價降溫加速。澳洲最大房地產市場雪梨持續領跌，8月房價月減2.3％，布里斯本月減1.8％。

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