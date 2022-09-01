澳洲8月房價 創1983年來最大月減幅 23:272022/09/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據房地產研究機構Corelogic 1日公布，澳洲8月房價月減1.6％，創下1983年來最大月跌幅，寫下連續四個月下滑紀錄，反映澳洲各地房價降溫加速。澳洲最大房地產市場雪梨持續領跌，8月房價月減2.3％，布里斯本月減1.8％。 美國房貸利率攀升 房價漲幅趨緩 對望民視 潤鴻日麗擁文化二路地標價值 美網開打前夕 澳洲壞小子想家了 #房價 #澳洲 #來最大 #減幅 #房地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭大同國中 推動原住民族實驗教育 04:102022/09/01 地方新聞 桃竹928檔期有看頭 聚焦高鐵特區 04:102022/08/30 產業特刊 經濟復甦 陸股長線仍看好 04:102022/08/30 投資理財 再掀南港房價天花板 世界明珠每坪站上186.2萬 04:102022/09/01 財經要聞 看好陸房市復甦 新世界擬斥百億買地 04:102022/08/30 全球財經 《國際經濟》利率直直升 美明年房價漲幅估創逾10年新低 16:512022/08/31 財經 地價房價上揚 逢甲大學開論壇解套 18:182022/08/29 生活 《國際產業》要蘋果等巨頭提供反虐童策略 澳洲：罰到交出來為止 11:582022/08/30 財經 澳洲7月營建許可減少17.2％ 19:332022/08/30 財經 陸房企債重 4大AMC自身難保 04:102022/08/30 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。