韓國8月出口成長放緩 年增6.6％ 23:262022/09/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到全球半導體需求減弱和大陸經濟成長減速拖累，韓國8月出口成長放緩，連續5個月出現貿易赤字。根據韓國產業通商資源部1日公布，8月出口年增6.6％，增幅小於7月的9.2％。進口年增28.2％，貿易赤字達94.7億美元。 8月PMI透露警訊 亞太地區差異不斷擴大 最新入口網站街訪顯示：高雄市民對藍市長參選人尚待熟悉 韓國解除入境前PCR 台旅客免簽延長至10月 #韓國 #出口成長 #放緩 #貿易赤字 #全球半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》憂全球大升息＋貿易逆差創新高 韓股一度跌2% 12:402022/09/01 財經 美國房貸利率攀升 房價漲幅趨緩 04:102022/08/31 全球財經 《國際經濟》94.7億美元創高 南韓8月貿易逆差倍增 13:102022/09/01 財經 《國際社會》9月3日起赴韓 不用採陰證明 09:292022/08/31 財經 《國際經濟》亞洲8月製造業活動急降 經濟復甦前景黯淡 16:512022/09/01 財經 《國際產業》韓晶片商腹背受敵 7月出貨減近3年首見 12:002022/08/31 財經 《韓股》韓股匯雙挫 韓元探13年低 16:012022/09/01 財經 房貸利率走高 美6月房價增幅放緩 23:582022/08/30 財經 成衣廠需求縮 高林股H2營運保守 04:102022/09/01 證券．權證 《國際金融》韓嚴管股票做空 廣邀券商喝咖啡 15:492022/08/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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