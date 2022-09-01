受到全球半導體需求減弱和大陸經濟成長減速拖累，韓國8月出口成長放緩，連續5個月出現貿易赤字。根據韓國產業通商資源部1日公布，8月出口年增6.6％，增幅小於7月的9.2％。進口年增28.2％，貿易赤字達94.7億美元。

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