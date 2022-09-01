OPPO宣布在台推出Enco Buds2真無線藍牙耳機，鎖定追求渾厚低音與高性價比的年輕族群，在音質方面，10mm 複合鍍鈦振膜動圈，以提供強勁的低音並透過調音提供三種不同音效模式，搭配充電盒最高可提供28小時的續航力，此外支援AI通話降噪，預計於9月3日上市，建議售價為1199元。

OPPO表示，新一代OPPO Enco Buds2真無線藍牙耳機，將原先8mm動圈升級為10mm 複合鍍鈦振膜動圈，大動圈為用戶提供更震撼強勁的低音，同時鍍鈦振膜則提高耳機的高音表現力，調音功能為用戶提供多元風格的聆聽體驗，不論是節奏感強烈的嘻哈音樂，或是輕快抒情的流行歌曲，而在通話連線方面，支援AI通話降噪，並搭配藍牙5.2低延遲雙傳、94ms延遲秒數，Enco Buds2充電10分鐘即可聽歌1小時，充飽電後可以使用長達7個小時，若搭配充電盒使用，可提供最長28小時的續航力。

OPPO Enco Buds2將於9月3日正式上市，建議售價為1,199元，首波開賣通路包含OPPO全台體驗店、OPPO網路商店及官方指定網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、yahoo購物中心、ETMall東森購物網）。