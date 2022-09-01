近年來房價、租金接連上漲，讓許多人都苦不堪言。有一名女子開出一個月4千元想在台北租房，且除了基本家具外還要求「租金含網路水電」，消息曝光後引發熱議。

臉書粉專「Disney+」昨（1）日公布一張徵求租屋的照片，林怡姍在租屋社團表示想用一個月4千元在台北租到一間雅房或是套房，租屋需求強調「基本家具（床、電視）、租金含網路水電」，表示自己來自台南永康，沒有寵物、無不良嗜好，希望明天前可以入住。

Disney+宣傳台劇《台北女子圖鑑》，但4千元在台北租房的想法引起熱議。（翻攝自Disney+臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「包水包電包WIFI，捷運地下道？」、「4000人民幣可以在上海租到雅房哦～」、「可以找顏若芳試試，她房租很便宜，還有包早餐」、「4000在台北只能租到鬼屋吧」、「台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈」。

不過其實這是Disney+力推最新台劇《台北女子圖鑑》的宣傳文案，女星桂綸鎂飾演北漂發展的主角林怡姍，描繪出各種樣貌的都會女性。因此不少人笑說「預算只有4000／月？那妳要不要考慮乾脆住進我的心房算了」、「到底是桂綸鎂，還是想得美」。