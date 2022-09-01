中秋連假親子出遊，白蘭氏健康博物館成民眾來一趟知性與感性必去的景點！白蘭氏健康博物館表示，熱情邀請闔家前往該博物館旅遊，除一覽雞精製程外，也可暢遊多項沉浸式體驗設施。尤其，該博物館還舉辦精彩9月活動，凡參加即送多項好禮，同時可替全家顧健康。

中秋連假將近，民眾紛紛規劃出遊行程，想體驗寓教於樂，又能好好放鬆，建議不妨蒞臨白蘭氏健康博物館踩點參觀。

白蘭氏健康博物館，座落於風光明媚的彰化鹿港，許多民眾除遊覽名勝古蹟外，也會安排白蘭氏健康博物館進行一日遊行程。

白蘭氏健康博物館，在館內公開雞精製程，讓民眾一覽榮獲「國家雙認證」雞精的製作奧秘。不僅如此，博物館內還有一些創意設施，如燕洞隧道、雞精頭盔繪畫牆，及迷你雞精製程模型等，可為此趟的博物館之旅，增添不少亮點。

為迎接中秋假期的遊客，白蘭氏健康博物館，特地規劃為期近一個月的活動；同時備有精美好禮，與遊客一家大小，共度中秋佳節。

中秋連假當周，該博物館安排大、小朋友都愛的桌遊活動、兒童界的故事超人-陸爸爸說演故事劇，還有可增加親子互動的雞精瓶熱氣球DIY。

因應疫情影響邊境，尚未完全開放，館內安排「日式浴衣寫真體驗」，讓民眾穿上日式浴衣打卡，一解渴望出國之愁；此外，為呼籲健康保健觀念，館內更規畫健康講座，讓民眾吸收新知，同時更安排媽媽們熱愛的有氧舞蹈活動，讓媽媽們能隨著音樂活絡筋骨，凡參與者更能免費獲得白蘭氏關鍵活躍雞精一瓶。

最受到民眾所期待的「叢林生日派對抓周趣」，9月正式開跑，精心設計的「抓周儀式」，不僅能留下難忘回憶，白蘭氏更為所有參加者，準備精美禮盒組「Nacnac不銹鋼餐具組X白蘭氏萃雞精」，展現滿滿的誠意。