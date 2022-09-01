女星謝忻走出不倫戀、未修圖毛片外流的風波，除了演藝事業蒸蒸日上，私下也熱愛戶外運動，經常在社群平台分享生活。今（1日）謝忻突拋下女藝人包袱，公開素顏、無濾鏡的樣貌，引起關注。

謝忻1日在IG限時動態PO素顏照，表示從小到大都不是黑皮膚的人，三周前因拍戲曬傷，導致膚色不均、膚況不穩定，無奈地大嘆：「曬黑曬傷真的很煩，就是那種很擾民的情緒一直揮之不去。」

為了改善肌膚，謝忻透過保養品改善，成果相當滿意，她喜孜孜地公開素顏照：「沒有濾鏡、沒有遮瑕、沒有潤色，只有快樂和滿足」，更嗨喊：「整個白回來了好開心！」

照片中，沒化妝的謝忻皮膚透出自然的光澤，臉上也沒有明顯的皺紋和瑕疵，只有少許的小顆粒，以40歲又常進行戶外活動來說，已經算保養得很不錯。

謝忻除了皮膚好，身材更是打趴一堆少女，瘦歸瘦還有D罩杯雄偉上圍，她曾在IG限時動態大方公開瘦身祕訣，常在床上做抬腿、捲腹、空中腳踏車等腹部運動，搭配滑手機減輕痛苦；此外，謝忻也提到自己很勤勞做深蹲，「每次去擺攤我至少都做100下深蹲」。