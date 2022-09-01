女星何如芸2019年鬧豪門婚變，和花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，今（1日）晚間她發文宣布恢復單身，「從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽。」恢單的貼文獲得許多粉絲朋友支持，和她站在同一戰線的律師賴芳玉也親自到底下留言祝賀：「謝謝妳的精彩，所有的經歷，都為下半生的安好而準備。祝福美好的妳。」

女星何如芸2019年與花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，官司打了三年，婚姻狀態也卡了三年，今（1）日許茹芸親自報喜：「在破落故障的紅燈前停滯太久，消磨殆盡多少人生的目標與意志。從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽。」

她也不忘一路以來的戰友，「謝謝我的律師，3個法院曾經遇到過的所有人等，以及過去這3年5個月，陪伴我同行的全部家人朋友們！願，各自安好。」何如芸的律師是著名的家事案件律師，執業將近30年，經手過賈靜雯、柯以柔、何如芸、于美人、大S、福原愛、理科太太、張清芳等人的離婚官司，過往戰績赫赫，律師賴芳玉也親自到貼文底下祝賀：「親愛的如芸，看著妳一路蛻變，讓我想到一句，花若盛開，蝴蝶自來。謝謝妳的精彩，所有的經歷，都為下半生的安好而準備。祝福美好的妳。」

負責何如芸案件的律師賴芳玉祝賀。（圖／截取自facebook）

除了律師，好姊妹丁寧也開心祝賀：「開趴踢啦！終於！我也放心了！我好開心啊！我要旋轉了呀！好爽啊！！！好替妳開心！我哭了。」