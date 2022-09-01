台中市政府攜手台中捷運公司自8月30日至9月30日啟動為期1個月的「捷運百大店家 Summer Fun」活動，串聯捷運周邊百大店家共同響應，只要出示指定憑證可享店家專屬優惠，更祭出百萬好禮抽獎，有機會抽中iPhone13、Dyson吸塵器等獎項！

捷運周邊店家包括王品、Moxy Taichung、臻品植萃、阿聰師的糕餅主意、滬舍餘味餐館、想肉燒肉專門店、馬二姐眷村食堂、津醬Jin Sauces、達人嗑鴨、多利多休閒食品、曾蜜農莊、沙鹿粿宴等品牌業者。

這次「捷運百大店家 Summer Fun」活動集結捷運周邊路網食宿遊購，共200間以上店家提供好康優惠，鼓勵民眾搭捷運遊台中、消費抽大獎，透過與在地店家合作，發揮軌道經濟影響力。

活動時間自即日起至9月30日，提供雙重優惠，首先是拍照享優惠，活動期間在台中捷運尋找特色打卡牆或創意列車，拍照後至指定合作店家出示照片，即可享店家獨家優惠；其次是消費抽大獎，活動期間至指定合作店家消費後，掃描店家專屬QRcode登錄資料，即可參加抽獎，有30支iPhone13、Dyson吸塵器及吹風機等總價值百萬元的獎品等你來拿！

此外，出示憑證的優惠包含，吳寶春麥方店台中高鐵店/台中劇院店，限購買麵包品項（烘焙自製品）、單顆鳳梨酥、單顆鳳黃酥，可享9折優惠；咖啡任務第2人飲品半價優惠；中山招待所紅酒招待1杯；2 in one 冰淇淋專賣店冰淇淋9折優惠；12MINI 快煮鍋台中公益東興店消費任一鍋物，可享副食升級銷魂滷肉飯乙份；最肉燒肉餐酒館台中公益店消費滿低消，款待「美國安格斯肋眼蓋肉」乙份。

此外，寶麗金餐飲集團台中市政店指定飲品買一送一；晴天毛巾指定商品95折；WIRED TOKYO外帶飲品9折；哼！燒肉指定商品9折；菁饌涮涮鍋消費即招待溫泉蛋蓋飯一碗；中科大飯店入住即送限量「喔熊杯墊」每房乙個等優惠！還有更多優惠可上活動官網「捷運樂遊網」查詢。