長髮妹在展覽場上不慎「靠倒」BMW重機，網友見這一幕開玩笑表示「恭喜賀成交」。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

新北市五股工商展覽中心近期舉辦重機展，然而，就有民眾拍下重機倒車狀況影片，影片中是在1攤BMW攤位上，有名疑似展場ShowGirl靠在1輛重機上，該重機卻應聲倒下，現場3、4名工作人員趕緊向前將重機扶起；網友見這一幕表示「賀成交現場」、「這場演出沒薪水，還要倒貼」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段1分多鐘影片，影片中是在新北市工商展覽中心重機展現場，其中1攤BMW重機攤位，有名長髮正妹輕輕依靠在1輛重機上，下一秒，重機突然就側面倒地，變成全場焦點，此時，3、4名工作人員趕緊向前，費了一番功夫才將重機扶起，所幸長髮妹沒被壓傷。

影片一出，網友紛紛留言表示「全場焦點」、「一秒成交，看來那女生應該喜歡這台雙b了」、「賀成交現場」、「真是高招，買車都不用等，直接現場交車」、「是現場的SG啦！非一般民眾」、「這場演出沒薪水，還要倒貼」、「想買直接找業務，用不著這樣啦」、「這網美照真貴」。