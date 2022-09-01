受到颱風外圍環流影響，晚間在天母進行的味全龍與富邦悍將之戰，打到6局上2出局時雨勢加大，經過93分鐘的等待比賽恢復進行，最終雙方以4比4握手言和，本季前6次作客天母都吞敗的富邦本季首次沒輸球，中止天母6連敗。

3局下龍隊2出局後，張祐銘敲出右外野飛球造成于森旭失誤，一口氣上到三壘，下一棒林智勝補上安打助隊先馳得點，比賽打到6局上2出局、一三壘有人時，輪到辛元旭打擊時雨勢增大，比賽也在8點12分時暫停下來。

超過1個半小時的等待，比賽在晚間9點45分恢復進行，龍隊換上第2任投手林凱威接替登板，最終三振掉辛元旭化解危機。下半局富邦同樣換投，第2任投手藍愷青1個出局數都沒能抓下，連續被敲4支安打，也讓富邦再換上歐書誠，龍隊該局靠著5支安打攻下2分，將領先擴大至3分。

富邦在7局上展開反攻，靠著觸身球、左外野一壘安打加上外野手失誤先追回1分，8局上2出局後，高國輝、辛元旭、戴培峰、于森旭、王勝偉連續安打攻下3分逆轉。

不過富邦的領先沒多久又被追平，8局下劉基鴻安打再靠隊友短打站上二壘，2出局後張政禹敲出追平安打，由於已超過晚間10點，因天母球場特殊規定打完9局後就算平手也不會進行延長賽，9局下龍隊最後進攻機會也沒能攻下分數，最終雙方握手言和。

富邦總教練丘昌榮賽後表示，當時因雨暫停時完全沒有想要不打的念頭，「當然想要繼續打，加上這個場地比較特殊，只要本壘、投手丘整理好就能打，其實在3、4局時雨勢還更大。」

8局上落後2分的富邦靠著連續5支安打逆轉，雖然最終沒能贏球，但也中止在天母6連敗，丘總看到球員的韌性也感到欣慰，「這場比賽雖然平手，但我想讓球員知道，我們想把每場比賽都打得精采、贏下比賽，不會因為雨勢就不想打。」