This year Mother’s Day will be different once again.



Many of us will be apart from our loved ones, but looking forward to a time in the not too distant future when we can give our mother a hug again. (1/2) pic.twitter.com/Bys6OCqtTT — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 14, 2021

31日正逢英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世25週年，外媒曝光王室3萌娃喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte），以及最小的路易王子（Prince Louis）2年前親手畫得卡片懷念奶奶。

1981年7月，一場世紀婚禮眾所矚目，黛安娜王妃搖身一變，成為童話故事中住在城堡裡的女孩，與查爾斯王儲(Prince Charles)在聖保羅大教堂完婚。然而，婚姻並非一帆風順，第三者卡蜜拉的存在被迫畫下句點；脫離丈夫、王室、媒體的制約，從原先小女人蛻變成大眾敬畏的女強人，卻在一場車禍使年僅36歲的她魂斷巴黎，消息震驚外界，留下的善良與美麗卻遠超乎前夫查爾斯的影響力。

儘管從此缺席兒子威廉、哈利的成長過程，更無法見證他們與另一半共組家庭，不過兩兄弟積極讓自己的孩子們理解奶奶生前的一切。威廉曾公開表示，「希望孩子知道她(黛妃)是誰、她的存在，會在睡前的時候一直和他們聊黛安娜奶奶，知道其實有2個奶奶的事實。」

英國《太陽報》（The Sun）報導，每年母親節，王室3萌娃依照慣例都會以行動表達對奶奶的思念，為了奶奶、也為了爸爸。其中2020年的卡片曝光，可以看到喬治王子寫下，「親愛的黛安娜奶奶，母親節快樂，我非常愛妳、總會想到妳，來自喬治無限的愛。」

夏綠蒂公主一張畫著七彩愛心的粉紅卡片，寫下「親愛的黛安娜奶奶，母親節我想妳了，我非常愛妳，爸爸想妳了，獻上夏綠蒂無限的愛。」一句爸爸想妳了，逼哭所有網友。

當時只有2歲的路易王子在空白愛心上塗滿顏色，旁邊還加了幾張動物貼紙，還不會寫字的他，用恰似毛毛蟲的筆觸寫了自己的名字。