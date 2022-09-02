路上有時會遇到拾荒老人，資深媒體人狄志為前幾天開車，發現前面的巷子大塞車，幾乎全部的車都在按喇叭，他好奇一探究竟，只見一名拾荒的老婆婆，正在撿時地上的紙箱，結果下一秒的動作讓人忍不住感到慚愧。

「多一點同理心！」狄志為在臉書提到，前幾天開車行經一條小路，發現前面塞住，不管是後面或是前面的車，都瘋狂按喇叭，他便拉下車窗想知道發生什麼事，結果看到一名拾荒的老婆婆，撿的紙箱因為掉滿地，正在一個一個撿拾，也因此造成塞車。

由於老婆婆的動作很慢，讓狄志為很想衝下去幫忙，但是前面有3、4台車，加上老婆婆快撿完了，他擔心自己去幫忙，再回到車上會導致後方的人喇叭按得更嚴重，「因為他們可能不知道，前面發生了什麼事」。

拾荒老婆婆的舉動讓狄志為超感動。（圖／翻攝自狄志為臉書）

狄志為透露，前面的車狂按喇叭長達20秒，老婆婆終於撿完後，將車子推向一邊，隨著車輛的前進，她一台車一台車的鞠躬道歉，「我想按喇叭的人應該蠻後悔的吧」。他認為不會有人故意擋路耽誤交通，除非是那種自私鬼，不管別人就臨停，「這種狀況按喇叭真的剛好而已」。不過若非有意，按喇叭並不會解決事情反而只會製造不安和噪音。

狄志為指出，社會角落有太多不知道也無法想像的事，有時候給人方便，自己也會感到快樂，他除非是預警，否則開車絕不輕易按喇叭，希望讓正能量有善的循環，並形容老婆婆身體還好，看起來還蠻勇健的，「我不認識妳，但妳的行為讓我好感動啊」。

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