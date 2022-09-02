大陸山東一名女子到男友家裡吃飯，對方相當細心，還剝蝦給女友吃，不尖網友卻發現，這對情侶並不是坐在同一張餐桌上吃飯，男友撥好蝦後是送到另一張餐桌給女友，認為「男女分桌」是帶有性別歧視，這件事讓網友吵翻了。

綜合

報導，事發於30日，山東青島一名女子到男友家裡吃飯，從影片可以看到，男友把撥好的魚、蝦和螃蟹，一樣樣拿給女友，細節裡藏著滿滿的愛。不過網友卻發現，這段情侶並不是坐在同一張餐桌上吃飯，男友那桌似乎坐的全是男生，而女友則是被分到另一桌去，認為「男女分桌」是帶有性別歧視，因此吵翻。

對此，當事人王女士稱，‍當天是去給姥姥過生日，吃飯的人比較多，就和喝酒的長輩們分開吃飯了，‍‍菜都是一樣的，而分桌方法是分有喝酒和沒喝酒，並非男女分桌。網友紛紛留言「這不是男女分桌，是喝酒的和不喝酒的分桌」、「男女分桌很正常了，主要是因為男的喝酒，女的一般不喝酒，所以才分開，小孩也一桌」、「正常！沒啥啊，山東人都知道，喝酒一桌不喝酒一桌」、「在東北老家裡來人多的話，經常男女分桌吃飯，或者喝酒的一桌，不喝酒的一桌，這有什麼好吵的」。

更多 CTWANT 報導