《絕命終結站》意外情節真實上演。美國26歲女地勤婕邁妮（Jermani Thompson）上月30日於紐奧良機場值勤時，因頭髮意外被纏進輸送帶導致「頭皮被扯下」慘死。憾事傳出後，她的同事與親友都感到悲痛萬分，當局則將調查死亡事故的主因。

據《每日郵報》報導，婕邁妮事發當晚10點替邊疆航空（Frontier Airlines）卸載行李時，因尚未確認的原因，導致頭髮被卡進行李輸送帶，最後大片頭皮慘遭機具扯下，大量鮮血立即噴湧而出。儘管婕邁妮立刻被緊急送醫救治，但很快就宣告不治死亡。

事故發生後，除邊疆航空取消31日早上的一個航班外，其餘班機都按照原定計畫起降，邊疆航空與紐奧良機場均發表聲明向婕邁妮家屬哀悼。婕邁妮所屬的機場地勤公司GAT則表示「將全力幫助死者親屬與朋友度過難關」。

據悉，婕邁妮的工作區域主要在班機停放、加油、登機處、行李裝卸與其他需地勤維護的區域，而當局也將調查事故主因以釐清責任歸屬。婕邁妮母親則表示，女兒曾是出色的大學籃球隊成員，個性十分活潑外向，不敢相信她就這樣離開人世。

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