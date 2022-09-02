花蓮一名已婚男子今年間無意見看見妻子手機訊息通知，發現一名吳姓男子傳訊息寫道，「我太愛你了」、「我們在一起好嗎？」等語，他與妻子攤牌後，妻子竟帶著2名子女離家出走，跑到旅館與吳男發生性關係，讓他氣到向吳男提告求償。花蓮地院審結，判吳男要賠償6萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張與妻子育有2子女，而今年3月他在工作途中，意外看見妻子手機跳出的訊息通知，一名林姓男子傳訊寫道，「我太愛你了、我想看更多耶、我想你去洗澡的同時拍兩邊的香肩給我看吧，我們在一起好嗎？Baby，我真的好愛你」等語。

男子控訴，他該晚隨即向妻子攤牌，但妻子一氣之下帶著2名小孩離家出走，跑去一處旅館與林姓男子見面，還當著2名孩子的面前，與林男發生性關係，他追查之下才發現該男子自稱為妻子的高中學長，實在不甘心配偶權遭侵害，故向林男求償30萬元賠償金。

花蓮地院審理時，林男未到庭也未提出書狀聲明，法官傳喚女方出庭作證，女方證稱林男去年間主動加她臉書，稱自己是高中同校學長，兩人只是普通朋友關係，坦承曾與對方發生過1次性行為。

法官認定，林男與女方的互動已經逾越普通朋友的交往分際，還涉及到肉體上的親密接觸，情節的確嚴重，構成侵權行為，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判林男要賠償6萬元為適當。可上訴。