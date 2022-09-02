在遇到困難或挫折時，有些人會將怒氣轉向自己，責怪自己。然而，過度的責怪或壓抑自己，會讓一個人的心理健康影響到工作上的表現，或與他人相處的情況。

歐洲工商管理學院教授佛里斯（Manfred F. R. Kets de Vries）指出，過度陷入過去發生的事和所犯過的錯，導致自己持續困在那個錯誤內，只會讓問題更加嚴重，連未來都賠了進去。若希望自己能向前走，比起不斷自我責怪，你應該設法接受，每個人都會犯錯，並且相信自己能從失敗的經驗中學習。

想從這樣的漩渦中逃脫，佛里斯建議，你可以設法培養自我同理（self-compassion）的能力，激發內心對話，探索自己的能力和極限，進一步發掘自己更多的可能性。他在歐洲工商管理學院智庫網（INSEAD Knowledge）提出，關於培養自我同理能力的六個提醒：

■允許自己不完美，接受自己會犯錯。你怎麼寬待犯錯的家人或朋友，就應該怎麼寬待犯錯的自己。這種脆弱感會讓你與他人更有連結，因為你知道每個人都會面臨掙扎。

■「做出壞的決定」不等於是個壞人。你不會因為一次的錯誤，就被當成一個壞人。

■辨認你的缺點和挫折。將這些事視為經驗，和成長的機會。擁抱這些挑戰，找出其中的意義，不要放棄你自己。

■練習感恩。注意到身邊的好事，並為此感到感激。藉由這些行為，能幫助你轉移焦點，不去注意你缺乏的事。感恩可以為你創造一層保護膜，幫助你對抗「不足」的感受。

■專注於現在。丹麥哲學家齊克果（Søren Kierkegaard）曾說過：「要理解生活，需要往後看；要過好生活，必須往前看。」專注於你所在的地方、你在做的事，可以幫助你減少負面的想法。把注意力放在幫助他人，對別人慷慨，也是一個讓自己回復的好方法。

■找一個可靠的教練，或心理治療師傾訴。他們能引導你思考和感受自己的情緒，這能幫助你以新的方式看待世界。

就像達賴喇嘛曾說過的，「如果你不愛自己，你就無法愛其他人。」如果你對自己沒有同情心，那麼你就無法同情其他人。對自己以及所處環境懷抱同情，並能同理他人的人，不僅能擁有更健康的身心，工作時也會更有效率。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘433期》)

《EMBA 世界經理文摘4323期》

文章來源：EMBA雜誌433期「你的策略，瞄準關鍵點了嗎？」