平均來說，每年上市的新產品，一百個裡面會有高達九十五個最終以失敗收場。如何才能確保公司的新產品，成功擠進前五％的稀有動物之列？

專欄作家摩爾絲（Nicola Moors）於創業家雜誌（Entrepreneur）指出，推出新產品時，公司不妨透過以下三個做法，增加產品大受歡迎的機會：

產品只需要解決一個問題，但要是非常好的解方。公司的顧客是有血有肉的真實人類，他們有自己的信念與價值觀。如果公司能夠認識他們，了解他們遇到什麼樣的問題，就有可能設計出符合顧客需求的產品。

總結來說，公司先選定一個目標顧客群想要解決的問題，然後專門針對這個問題，創造出一個解決方法。亞馬遜（Amazon）跟優步（Uber）都是很好的例子，兩家公司都是從滿足一個區隔市場的需求開始。

確實掌握數據。推出新產品時，任何環節都不要用猜測的，而要有數據或目標顧客群的研究為基礎。有了紮實的數字，公司才知道新產品應該保有、調整，或移除哪些部分。有了資訊的幫忙，做出的決定才會是好決定。

例如，掌握公司電子郵件的相關數據，了解什麼樣的主旨欄跟網頁連結，最吸引公司的目標顧客群。又例如，統計公司的社交媒體貼文，看看目標顧客群最喜歡何種主題。這些統計數字可以讓公司更了解目標顧客群的困擾為何。

最大化產品所能提供的東西。新產品不應該是公司員工想買的，也不應該是公司想要賣的，而應該是公司目標顧客群真正想要買的。幫產品拿掉目標顧客可能不買的理由。

公司可以從幾個方向切入，最大化產品所能提供的東西。首先，做出承諾。也就是，新產品能夠向目標顧客群提出什麼保證？保證的內容必須符合實際，且是真的達得到的，否則公司會失去顧客的信任。

其次，創造「急迫感」與「稀有性」。如何讓顧客覺得「現在」就想要買公司的新產品？例如，現在的價格最划算，以後會變回原價。或者，提供限量贈品，太晚買，贈品可能就送完了。

解決顧客的問題、運用數據做決策，給顧客買下產品的好原因，掌握這些要素，就能大幅提升新產品受歡迎的機率。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘433期》)