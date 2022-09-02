俄羅斯法院日前向影音串流平台Twitch祭出4.9萬美元（約新台幣150萬）的罰款，主要原因是Twitch並沒有關掉直播，該直播長達2小時，並在過程中訪問烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問艾雷斯托維奇（Alexey Arestovich）等人。

路透社、Business insider報導，俄羅斯對Twitch開罰，認為他們在影片中傳遞俄羅斯入侵烏克蘭的虛假訊息，事實上，早在8月初，俄羅斯就曾開罰Twitch要求其繳交3.3萬美元的罰款，並認為平台上的影片傳遞關於俄烏戰爭的假訊息。

目前Twitch並未回應此事，但俄烏戰爭後，俄羅斯頻頻針對西方科技巨頭出手，向Google、YouTube、Meta、TikTok和Telegram等公司採取法律行動，其中谷歌的罰單金額高達3.77億美元（約新台幣115億），YouTube也被開罰3.73億美元（約新台幣113億）。

俄羅斯多半都以西方科技巨頭在其平台上散播俄烏戰爭的假訊息，並傳遞極端主義的相關資訊與影片等，作為開罰的原因。