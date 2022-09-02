時序進入9月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文，分析12星座9月工作運勢，其中白羊座容易被事情推著走，感到心力交瘁；天秤則要收起好心，避免成為他人的代罪羔羊；雙魚工作表現良好，能往更好的地方發展。
【白羊座】
白羊9月在工作上容易被事情推著走，一波未平，一波又起，有點疲於奔命，讓你感到心力交瘁。
【金牛座】
金牛9月在職場上要避免草率與盲目，經手之事要小心求證、謹慎評估，若因誤判情勢導致損失，可能有陷入訴訟糾紛的情況發生。
【雙子座】
雙子9月在職場上的表現可用「以柔克剛」4字形容，一些談不攏的細節，在你接手後就會出現逆轉，大大提升職場地位。
【巨蟹座】
巨蟹9月在工作上有太多無奈，甚至常常感到無能為力，雖然你不能放棄工作，但你可以選擇不在乎這種感受。
【獅子座】
獅子9月的重心並不放在現職上，而是想著如何利用工作以外的時間，來增加自己的附加價值，只要你確定目標，好好規劃，這個月你有機會勾勒出另一塊版圖的形狀。
【處女座】
處女9月在職場上並不急於表現，而是慢慢地的滲入主要核心，因此有機會受到主管青睞，受到重用，表現亮眼。
【天秤座】
天秤9月在職場上容易遭人陷害及暗算，因此建議，這個月要收起你的好心，不然就是等著承擔後果，成為他人的代罪羔羊。
【天蠍座】
天蠍9月在職場上多了許多選擇，可能是你在挑選公司，也可能是工作上想要與你合作的人增加了，慎選有前瞻性的，會好過那些一直強調給你利益的。
【射手座】
射手9月在職場上挺不服輸的，只要氣在頭上，什麼話都敢講，小心職場爾虞我詐，別替自己樹立太多敵人才好。
【摩羯座】
摩羯9月在工作上沒什麼心眼，相當憨直，再加上偷懶心思重，專挑簡單事務來處理，學不到什麼東西，只能算是輕鬆度日。
【水瓶座】
水瓶9月在職場上碰釘子是常有的事，但對抗壓性高的你來說，這反倒是你的優勢，僵局拖越久，你越有脫穎而出的機會。
【雙魚座】
雙魚9月在工作上表現良好，心態也跟著產生變化，無形中化解了隱憂，讓你往更好的方向發展。
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